Englischer Pragmatismus öffnet Tür zu großen Träumen

Inmitten der Mega-Party im Nordwesten Londons, die das Epizentrum einer epochalen Jubelstimmung im ganzen Land darstellte, musste Southgate aber sogar mahnende Worte anstimmen. „Das ist ein gefährlicher Moment für uns. Das Gefühl des Erfolgs, die Stimmung im Land - wir dürfen aber nicht nachlassen“, forderte der 50-Jährige. Nach 55 Jahren ohne Sieg gegen Deutschland in K.o.-Spielen bei großen Turnieren hat die schwarze Serie der Engländer nun ein Ende. Doch das ehrwürdige Mutterland des Fußballs will mehr.

„Wir waren noch nie in einem EM-Finale. Sie haben immer noch die Chance, etwas sehr Spezielles zu erreichen“, weiß Southgate. Und diese Chance ist so groß wie lange nicht mehr. Es gibt mehrere Gründe, warum es für den Weltmeister von 1966 diesmal wirklich mit einem zweiten großen Titel klappen könnte.

Zum einen wäre da der Turnierbaum, der es mit den „Three Lions“ wahrlich gut meint. Im Viertelfinale am Samstag (21.00 Uhr) in Rom treffen die Engländer nun auf die Ukraine - ein machbarer Gegner. Im Halbfinale würde Dänemark oder Tschechien warten. Auch diese Hürde wäre keine unüberwindbare, wenngleich das jüngste Duell in der Nations League im vergangenen Herbst an Dänemark gegangen war. Gegen Tschechien hat sich England im letzten Gruppenspiel bei der EM 1:0 durchgesetzt. Hinzu kommt: Halbfinale und Finale fänden wieder vor eigenem Publikum im Wembley statt.

Und in der Offensive ist eine beeindruckende Effizienz nicht wegzudiskutieren. City-Angreifer Raheem Sterling, der gegen Deutschland seinen dritten Treffer erzielte, war bisher einer der besten Spieler der EM. Zudem könnte das erste Turniertor von Harry Kane Signalwirkung haben. „Ich bin Stürmer, Angreifer, manchmal dauert es zwei Tage, manchmal fünf - aber du weißt, du wirst wieder treffen“, sagte Tottenham-Goalgetter. Außerdem dann haben die Engländer auch noch ein paar Leute in der Hinterhand. Die Youngsters Jadon Sancho, Phil Foden oder Marcus Rashford warten noch auf ihren großen Moment.

Das veranlasst auch den britischen Premierminister Boris Johnson zu großen Träumen. „Wir wünschen ihnen alles Gute für ihr Spiel gegen die Ukraine am Samstag und wir werden alle die Daumen drücken, dass dieses Mal der Fußball wider aller Erwartungen endlich nach Hause kommt“, sagte der konservative Regierungschef am Mittwoch in Anspielung an die Fußball-Hymne „Football is coming home“ im Parlament.