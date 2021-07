Tour-Favorit Pogacar siegt im Zeitfahren

Titelverteidiger Tadej Pogacar hat am Mittwoch bei der Tour de France seine Stärke demonstriert. Der Slowene gewann das erste Einzelzeitfahren der diesjährigen Tour überlegen und schrammte um nur acht Sekunden am Gelben Trikot vorbei. Das verteidigte der Niederländer Mathieu van der Poel etwas überraschend erfolgreich, während Sieganwärter wie Julian Alaphilippe und Primoz Roglic eine Schlappe hinnehmen mussten.

In der hügeligen Landschaft östlich von Rennes legte Pogacar ein phänomenales Zeitfahren hin, verwies nach 27,2 Kilometern den Schweizer Europameister Stefan Küng (+ 19 Sekunden) und den Dänen Jonas Vingegaard (27) auf die Plätze zwei und drei. „Das Ziel war es, keine Zeit zu verlieren. Am Ende habe ich Zeit gewonnen und bin sehr glücklich. Vielleicht ist es gut, dass ich das Gelbe Trikot noch nicht trage, aber bald will ich es haben. Es war ein richtig guter Tag für mich. Ich habe keine Fehler gemacht und es waren perfekte Bedingungen für mich“, sagte Pogacar.