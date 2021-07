Millionen Fragen und Appelle an Putin

Inmitten massiver Unzufriedenheit in der russischen Gesellschaft hat Präsident Wladimir Putin seine politische Führung als großes Erfolgsmodell verteidigt. Bei einer Live-Sendung im Staatsfernsehen namens „Der direkte Draht“ hatten Bürger am Mittwoch fast vier Stunden lang die Möglichkeit, Putin persönlich ihre Sorgen zu schildern - von Corona über Umweltverschmutzung bis hin zu Sanktionen. Mehr als zwei Millionen Fragen kamen zusammen - 70 beantwortete er.

Immer wieder versprach der 68-Jährige, der seit mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht ist: „Wir regeln das.“ Einmal vermittelte Putin das Bild eines russischen Staats, der von außen bedroht wird - und gegen Gefahren etwa aus den USA zusammenhalten muss. Dabei gab er sich selbstbewusst. Die Sanktionen des Westens etwa seien in Wirklichkeit nicht schädlich, sondern sogar hilfreich, um die eigene Wirtschaft zu entwickeln.

Rund drei Monate vor der Parlamentswahl rief der Staatschef dazu auf, am 19. September für die von ihm gegründete Kreml-Partei Geeintes Russland zu stimmen. Die in der Staatsduma mit absoluter Mehrheit regierende politische Kraft habe das Land sicher durch die Corona-Krise geführt. Russland stehe besser da als andere, sagte Putin - trotz Rekorden bei Todes- und Infektionszahlen.

Besonders in den Regionen klagen Bürger der Energiegroßmacht darüber, dass große Leitungen nach Westen und China verlegt werden, aber nicht vor ihre Haustür. Eine Frau aus Swerdlowsk, 1.500 Kilometer östlich von Moskau fragte, warum der Bürgermeister auf seiner Datscha eine Gasleitung habe, sie aber nicht in ihrer Wohnung. Die von der Gemeinde angesetzten Kosten seien unbezahlbar. Putin meinte, dass sie Anspruch darauf habe - und zwar „kostenlos“. Und wieder: „Wir regeln das.“

Dabei beschwerten sich einige in der Sendung, in der Fragen per Telefon, per Video-App, SMS oder per E-Mail gestellt werden konnten, dass schon frühere Versprechen nicht eingelöst wurden. Es gab auch Klagen über geringe Pensionen, teure Lebensmittel und fehlende Straßen.