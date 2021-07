Neue Gefechte im Norden Mosambiks

Im Kampf gegen Extremisten im Norden des Landes hat Mosambiks Militär am Mittwoch erste Erfolge bekanntgegeben. In der Nordprovinz Cabo Delgado habe es im Distrikt um die Stadt Palma Gefechte mit einzelnen Gruppen gegeben, hieß es in einer Erklärung. Insgesamt seien 156 Bewaffnete getötet und Dutzende anderer gefangen genommen worden.