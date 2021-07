Dritter Verdächtige nach Tötung von 13-Jähriger festgenommen

Nachdem am Wochenende in Wien-Donaustadt ein erst 13 Jahre altes Mädchen getötet worden war, hat die Polizei nun einen dritten Verdächtigen festgenommen. Auch er soll sich nach Informationen der APA im Tatzeitraum in der Wohnung des 18-jährigen Afghanen aufgehalten haben, als der 13-Jährigen dort Drogen verabreicht und sie anschließend missbraucht worden sein soll. Von der Polizei gab es vorerst keine offizielle Bestätigung zur Festnahme des dritten Verdächtigen.