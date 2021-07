Amnesty-Kampagne fordert „faire Arbeit“ für 24-h-Betreuer

Amnesty International rückt in einer neuen Kampagne die prekären Arbeitsbedingungen von 24-Stunden-Betreuungskräften ins Blickfeld. Die rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich würden oftmals zur Ausbeutung der in diesem Sektor Tätigen führen, so die NGO am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Es fehle an Arbeitsschutz und angemessener Bezahlung der zum Großteil als Selbstständige tätigen Kräfte. In einer Kampagne fordert AI nun „faire Arbeit“ für die Betroffenen.