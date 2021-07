Der englische Fußball-Teamspieler Jadon Sancho steht vor einem Wechsel von Borussia Dortmund zu Manchester United. Über die „grundsätzliche Einigung“ informierten beide Clubs am Mittwoch. Der englische Rekordmeister zahlt demnach für den 21-jährigen Offensivmann „eine fixe Transferentschädigung in Höhe von 85 Millionen Euro“, hieß es in der Pflichtmitteilung des deutschen Vereins an die Börse.