Finanzchef der Trump Organisation stellt sich Behörden

Der Finanzchef der Trump Organisation, Allen Weisselberg, hat sich am Donnerstag den Behörden gestellt. Weisselberg und der Gesellschaft des Ex-Präsidenten drohen erste Anklagen in einer Untersuchung, die Donald Trump schon seit Jahren im Visier hat. Weisselberg ist ein langjähriger Geschäftspartner von Trump. Während dessen Präsidentschaft hat er mitgeholfen, Trumps Immobilien-Imperium zu leiten. Weisselberg werde auf nicht schuldig plädieren, sagte sein Anwalt.

In der aus Hunderten Einzelunternehmen bestehenden Trump Organization sind die Immobiliengeschäfte des Ex-Präsidenten gebündelt. Ihr gehören Luxushotels, Golfclubs, Wohngebäude und Geschäftsimmobilien in den USA und im Ausland. Die wohl berühmteste Immobilie ist der Trump Tower in New York, in dem Trump lange Zeit lebte. Früher gehörten dem 75-Jährigen auch eine Reihe von Casinos.