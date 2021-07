Frauen in Türkei protestieren gegen Austritt aus Konvention

Tausende Menschen in der Türkei haben gegen den Austritt des Landes aus der Istanbul-Konvention zum Schutz von Frauen protestiert. Bei der Demo im Zentrum der Millionenmetropole Istanbul setzte die Polizei am Donnerstagabend Tränengas gegen die Teilnehmenden ein und versuchte so, die Menge aufzulösen. In Sprechchören skandierten die Protestierenden unter anderem: „Wir werden sie dazu bringen, die Istanbul-Konvention umzusetzen.“