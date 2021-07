Sea Watch: Libysche Küstenwache beschoss Flüchtlingsboot

Libyens Küstenwache hat nach Angaben von Sea Watch Schüsse in Richtung eines Flüchtlingsboots im Mittelmeer abgegeben. Die deutsche Hilfsorganisation veröffentlichte am Donnerstag Videoaufnahmen des Vorfalls. Darauf ist laut Sea Watch zu sehen, wie sich das Schiff der Küstenwache dem Boot nähert und Schüsse ins Wasser abgefeuert werden, die wenige Meter neben dem Boot einschlagen. Zudem habe die Küstenwache mehrmals versucht, das Boot mit rund 50 Migranten an Bord zu rammen.