Warten auf Trauer-Touristen: 50. Todestag von Jim Morrison

Morgen, Samstag, dürfte wieder einiges los sein auf dem berühmten Pariser Friedhof Père Lachaise, rund um das Grab Nummer 5, 6. Division, 2. Reihe. Vermutlich noch mehr als üblich an einem für Millionen Musikfans bitteren Datum. Am morgigen 3. Juli ist Jim Morrison - ein Künstler, auf den Begriffe wie Ikone, Reizfigur oder Kultstar wirklich zutreffen - nämlich 50 Jahre tot. Ebenso lange schon lebt der morbide Mythos des Sängers der US-Band The Doors.