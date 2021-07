EU-Sondergipfel zu Westbalkan und China am 6. Oktober in Slowenien

Slowenien wird am 6. Oktober einen EU-Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs zum Westbalkan und China abhalten. Das kündigte der slowenische Ministerpräsident Janez Janša am Freitag in Brdo vor Journalisten an. Das kleine EU-Land will während seines sechsmonatigen EU-Ratsvorsitzes die EU-Erweiterungen mit den Westbalkan-Staaten vorantreiben und die Blockade gegen die Aufnahme von EU-Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien auflösen.