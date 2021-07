Real-Star Kroos beendet Karriere in deutschem Nationalteam

Nach 106 Länderspielen beendet der frühere Weltmeister Toni Kroos seine Karriere in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das teilte der 31-jährige Mittelfeldspieler des spanischen Rekordmeisters Real Madrid am Freitag mit. „Die Entscheidung steht, sie ist unwiderruflich“, sagte Kroos in seinem Podcast. Es sei „immer so, dass nach Turnieren logischerweise Resümees gezogen werden.“ Er habe aber die Entscheidung bereits vor der EM getroffen, so Kroos.