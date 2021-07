Peru schlug Paraguay bei Copa-América im Elfmeterschießen

Peru hat die erste Viertelfinal-Partie bei der Copa América gewonnen. Der Finalist von 2019 besiegte Paraguay im Estádio Olímpico in der zentralbrasilianischen Stadt Goiânia am Freitag (Ortszeit) in einem emotionsgeladenen Fußballspiel mit zwei Platzverweisen nach Elfmeterschießen. Nach 120 Minuten war es 3:3 (2:1) gestanden. Die Tore für Peru in der regulären Spielzeit erzielten Gianluca Lapadula in der 20. und 39. Minute sowie Yoshimar Yotún (80.).