Nationalrat geht mit Beschlussreigen in die Sommerpause

Der Nationalrat wird wie üblich vor dem Sommer besonders aktiv. Der Beschlussreigen in der kommenden Plenarwoche Mittwoch und Donnerstag umfasst etwa die Reform des Staatsschutzes, ein Anti-Terror-Paket oder eine Millionen-Vorsorge, um coronabedingte Delogierungen zu verhindern. Bis zur letzten Minute verhandelt wird noch um ein Erneuerbaren-Ausbaugesetz.

Auch weitere große Themen der Plenarwoche haben für einmal nichts mit Corona zu tun. Die Reform des Staatsschutzes ist Folge der BVT-Affäre und der Pannen im Vorfeld des Anschlags in der Wiener Innenstadt. Kern der Vorlage ist eine Trennung der Aufgaben von Geheimdienst und Staatspolizei, die aber unter einem Dach bleiben. Das Amt heißt allerdings nicht mehr BVT sondern „Direktion Staatsschutz Nachrichtendienst.“ Im Sinne eines nationalen Konsenses und wegen erweiterter parlamentarischer Kontrollrechte werden auch SPÖ und FPÖ die Reform unterstützen.

Ganz ohne Corona kommt man in der Plenarwoche natürlich nicht aus. So wird finanzielle Vorsorge für den Erwerb von 42 Millionen weiterer Impfdosen in den kommenden beiden Jahren getroffen. Gesamt werden fast 842 Millionen Euro reserviert. Beraten werden auch die Ergebnisse des „kleinen U-Ausschusses“ zu den Corona-Beschaffungen.