Polizei in Tirol und Bayern jagte Autoeinbrecher

Eine grenzüberschreitende Verfolgungsjagd zwischen einem 45-Jährigen und der bayerischen und österreichischen Polizei ist in der Nacht auf Samstag in der Nähe von Kufstein mit einem Reifenplatzer beendet worden. Der Pkw des Mannes, der bereits wegen Autoeinbrüchen in Tirol gesucht worden war, sollte unter Einsatz eines deutschen Polizeihubschraubers gestoppt werden. Der 45-Jährige flüchtete über die Autobahn A8, durch das Stadtgebiet von Rosenheim auf die Inntalautobahn.

Die Grenzpolizei in Piding wurde gegen 22.30 Uhr auf den Pkw aufmerksam, der bereits zur Fahndung ausgeschrieben worden war. Am 1. und 2. Juli wurde laut Tiroler Polizei in Millstatt in Kärnten, Matrei in Osttirol, Lavant, Innsbruck und Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) in geparkte Autos eingebrochen. Die bayerischen Grenzpolizisten stießen Samstagabend auf den von den Tatverdächtigen benutzten VW Golf.