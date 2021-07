Kritik an Ukraines Regierung für Soldatinnen-Parade in Pumps

Das ukrainische Verteidigungsministerium hat einen Sturm der Entrüstung ausgelöst, weil es bei einer Militärparade Soldatinnen in Pumps statt in Kampfstiefeln marschieren lassen will. Die stellvertretende Parlamentspräsidentin Olena Kondratjuk forderte die Behörden am Freitag auf, sich „öffentlich für diese Demütigung“ von Frauen zu entschuldigen, die „die Unabhängigkeit der Ukraine mit Waffen in der Hand verteidigen“. Auch in Onlinenetzwerken sorgte der Plan für Empörung.