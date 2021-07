Kunstinstallation im Stefan-Weber-Park: „Tanke 24/7“

Eine Skulptur, die an eine Tankstelle mit zwei Zapfsäulen erinnert, ist ab sofort im Stefan-Weber-Park zwischen Margaretengürtel und Gaudenzdorfer Gürtel zu sehen. „Tanke 24/7“ der Künstlerin Toni Schmale wurde im Rahmen von KÖR - Kunst im öffentlichen Raum realisiert. Das Werk markiere „einen Ort der Kommunikation, einen Ort, um Energie zu tanken in der Dysfunktion“, heißt es in der Ankündigung.