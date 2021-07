Mückstein feierte Corona-Lockerungen bei Hochzeit

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hat sein Versprechen, zur ersten Hochzeit nach den Corona-Lockerungen zu gehen, zu der eingeladen werde, gehalten und am Samstag ein Hochzeitsfest besucht. Es war eine Hochzeit im Schloss Halbturn im Burgenland. Das Ehepaar Monika und Andreas kennen sich seit fünf Jahren, leben in Wien und feierten in ihrer alten Heimat mit Freunden und Familie. 120 Gäste waren eingeladen.