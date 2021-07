Italien will bei EM mit „Spektakel“ auch Spanien knacken

Schon bei den erholsamen Stunden am Pool und auf der Massagebank war die Vorfreude bei Italiens Fußball-Nationalteam auf das EM-Halbfinale am Dienstag gegen die Schweiz groß. Voller Selbstvertrauen startete die „Squadra“ den Countdown, sogar die Prüfung gegen den jahrelangen Angstgegner geht der Österreich-Bezwinger mit reichlich Spaß und Zuversicht an.