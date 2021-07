15-Jähriger raste auf Flucht mit Auto in Wiener Unterführung

Ein 15-Jähriger ist in der Nacht auf Sonntag in Wien-Liesing mit einem gestohlenen Auto auf der Flucht vor der Polizei in eine Schnellbahnunterführung gerast. Der Bursche fuhr mit dem Smart in die Personenunterführung der Schnellbahn beim Bahnhof Atzgersdorf und krachte dort in einen Stiegenaufgang. Erst dort kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der 15-Jährige versuchte noch zu flüchten, wurde aber schnell gefasst, berichtete die Polizei am Sonntag.