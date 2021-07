Härtere Strafen für illegale Einwanderung in Großbritannien

Angesichts der Zunahme illegaler Einwanderung über den Ärmelkanal will Großbritannien die Strafen für Migranten und Schleuser verschärfen. Die Höchststrafe für illegale Migration soll von sechs Monaten auf vier Jahre steigen, teilte das Innenministerium am Wochenende mit. Das Vorhaben ist Teil einer Asylreform, die am Dienstag ins Parlament eingebracht werden soll. Der Entwurf sieht auch eine Anhebung der Höchststrafe für Schleuser von 14 Jahren auf lebenslange Haft vor.