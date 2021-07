Polizei: Sprengung von Hochhausruine in Florida steht bevor

Die Instabilität der Ruine sei gefährlich und behindere den Fortschritt des Bergungseinsatzes im bereits eingestürzten Teil, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava. Der noch stehende Gebäudeteil solle mit mehreren Detonationen so gesprengt werden, dass er an Ort und Stelle in sich zusammensackt, sagte sie. Danach könne der am Samstag unterbrochene Such- und Rettungseinsatz in den Trümmern wieder aufgenommen und ausgeweitet werden. „Wir gehen so schnell vor wie möglich“, sagte die Bürgermeisterin. Bergungsexperten könnten nach der Sprengung auch in Teilen des Trümmerhaufens nach Verschütteten suchen, die bisher aus Sicherheitsgründen nicht zugänglich gewesen seien.