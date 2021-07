Dutzende Menschen nach Schlammlawine in Japan vermisst

Nach dem Abgang einer gewaltigen Schlammlawine in Japan ist ein drittes Todesopfer geborgen worden. Am Montag setzten die Bergungstrupps in der Präfektur Shizuoka ihre Suche nach Dutzenden Vermissten fort - erschwert durch andauernden Regen. Die Behörden in dem für seine heißen Thermalbäder bekannten Küstenort Atami hatten Schwierigkeiten, die genaue Zahl der Vermissten festzustellen. Nach dem Unglück vom Samstag war zunächst von rund 20 Menschen die Rede gewesen.