Mann verprügelte Ex-Freundin in Wien-Döbling

Ein 32-jähriger Mann hat am Sonntagabend in Wien-Döbling seine 35-jährige Ex-Lebensgefährtin geschlagen und mit dem Umbringen bedroht. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak wurden die Beamten gegen 19.00 Uhr zu einer Wohnung unweit der Heiligenstädter Straße gerufen. In dem Appartement trafen sie auf die verletzte und eingeschüchterte Frau. Ihr Ex-Freund war ebenfalls anwesend und behauptete, sie sei gestürzt.