Corona-Beschaffungen im Visier der Opposition

Die drei Oppositionsfraktionen SPÖ, FPÖ und NEOS haben am Montag ihren Minderheitsbericht zum „kleinen U-Ausschuss“ zu den Coronabeschaffungen des Bundes vorgelegt. Das Urteil fällt harsch aus, vor allem was den Kauf der Impfstoffe betrifft. Gefordert wird - wegen des Agierens von Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel (beide ÖVP) bei ihren Aussagen - auch für solche Unterausschüsse die Wahrheitspflicht für Auskunftspersonen.

Der Angesprochene meldete sich in einer Aussendung zu Wort und befand tatsächlich alles in bester Ordnung. Der Unterausschuss habe „einwandfreie und professionelle Corona-Beschaffungen“ bestätigt. Wieder einmal habe es sich gezeigt, dass es der Opposition nur um Skandalisierung gehe, meinte Hanger. Den kritisierten Impfstoff-Ausgabendeckel der Regierung habe es „natürlich zu keiner Zeit“ gegeben, meinte er in einer eigens einberufenen Pressekonferenz. Wer anderes behaupte, kenne sich mit Haushaltsrecht nicht aus und mache „Oppositionsrhetorik ohne Substanz“.

Die Regierung habe nicht nur deswegen auf 1,5 Mio. Dosen von Johnson&Johnson verzichtet, sich beim teureren Impfstoff von Biontech/Pfizer zurückgehalten und in erster Linie auf den am billigsten angebotenen Impfstoff von AstraZeneca gesetzt. Die Impfstrategie der Bundesländer sei undurchsichtig gewesen, gerade die ältere Bevölkerung habe im Frühjahr 2021 sehnsüchtig auf einen Impftermin gewartet.

„Die von Bundeskanzler Kurz versprochenen Ziele mussten bereits mehrmals nach hinten verschoben werden. Um vom eigenen Versagen abzulenken erklärte BK Kurz den Beamten Clemens Martin Auer aus dem Gesundheitsministerium für ‚hauptschuldig‘, dabei hat Kurz das Thema Impfen selbst zur Chefsache erklärt“, so die Oppositionssicht der Dinge: „Um die zerstrittene Koalition offenbar nicht weiter zu gefährden, hat der damalige BM Anschober diesem die Agenden fürs Impfen entzogen. Dabei ist es höchst unglaubwürdig, dass weder Bundesminister Anschober noch Bundeskanzler Kurz von alldem nichts wussten und ein Beamter im Alleingang Österreich in dieses Chaos gestürzt hat.“ Dann seien noch „Nebelgranaten wie Sputnik“ gezündet worden.

Kritik übt die Ausschuss-Minderheit auch an Intransparenz in der Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz, etwas was den Kauf von Schutzmasken und Schutzausrüstung betrifft, aber auch bei der Arbeit im Krisenstab oder bei den Projekten „Schau auf dich, schau auf mich“ bzw. „Österreich impft“ und der „Corona-App“. Zudem hinterfragt die Opposition die Rolle der Bundesbeschaffungs GmbH (BBG), etwa bei der „fragwürdigen Auftragsvergabe für Massentestungen“. Ob der Ausnahmetatbestand der „Dringlichkeit“ auch noch im Herbst und Winter 2020 gegeben war, ist aus Sicht der Opposition zu hinterfragen. Bei den Massentestungen habe es ebenfalls an Transparenz gefehlt.