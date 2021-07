Barty und Djokovic in Wimbledon im Viertelfinale

Die Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty und Novak Djokovic sind am Montag beim Tennis-Rasenklassiker in Wimbledon ins Viertelfinale eingezogen. Für die 25-jährige Australierin, die die French-Open-Siegerin Barbora Krejcikova (CZE-14) 7:5,6:3 besiegte, ist der Vorstoß unter die besten acht in London eine Premiere. Der Serbe, fünffacher Wimbledon-Sieger, schaffte das mit dem 6:2,6:4,6:2 gegen Cristian Garin (CHI) schon zum insgesamt 50. Mal bei einem Grand-Slam-Turnier.