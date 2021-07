Gewichtheberin Fischer positiv auf Coronavirus getestet

Am Tag der offiziellen Nominierung des österreichischen Aufgebots für die Olympischen Spiele in Tokio ist das Österreichische Olympische Komitee (ÖOC) am Abend mit dem positiven Corona-Test von Gewichtheberin Sarah Fischer konfrontiert worden. Was das für die mögliche Teilnahme der Heberin in der Klasse über 87 kg in Japan bedeutet, ist noch nicht klar. Ihre Gewichtskategorie steht am 2. August auf dem Programm.

Fischer hätte am Dienstag in einem Wiener Ringstraßenhotel ihre Olympiaausstattung abholen sollen, dies wird nun freilich ausgesetzt. Am Tag zuvor gab sie einen positiven PCR-Test bekannt. „Das ÖOC hat mit der medizinischen Abteilung umgehend ein entsprechendes Covid-19-Protokoll eingeleitet und steht mit der Familie im laufenden Kontakt. Die weitere Vorgehensweise wird in den nächsten Tagen festgelegt“, teilte das ÖOC mit.

Alle Teilnehmer an den Sommerspielen müssen sich vor der offiziellen Einkleidung zumindest einem PCR-Test und einem Schnelltest direkt vor dem Betreten des Hotel unterziehen. Vor dem Abflug nach Japan sind zwei negative PCR-Tests innerhalb von 96 Stunden erforderlich. Bei der Ankunft in Japan wird nochmals getestet.