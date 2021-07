Westbalkan-Gipfel auch mit Macron, Draghi und Kurz

Die seit 2014 jährlich abgehaltenen Treffen zwischen EU- und Westbalkanstaaten sollen laut Berlin die Stabilität der unmittelbaren Nachbarn der EU und den friedlichen Dialog fördern. Kurz hob in seiner Wortmeldung den Einsatz Österreichs für die EU-Annäherung des Westbalkan hervor und erwähnte diesbezüglich den Gipfel, den er Mitte Juni für die Regierungschefs der Region in Wien ausgerichtet hatte. „Österreich wird immer an der Seite des Westbalkan stehen“, betonte er.

Angesichts der „Frustration“ wegen der Rolle der EU am Westbalkan müsse die Union ihr Engagement stärken. „Wir müssen unsere Versprechen einhalten“, sagte Kurz mit Blick auf die vor über einem Jahr vereinbarte Eröffnung von Beitrittsgesprächen mit Albanien und Nordmazedonien. Er hoffe auf Fortschritte unter der slowenischen Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr. „Ich begrüße Janez Jansas Initiative, einen Westbalkan-Gipfel im Oktober in Slowenien abzuhalten, sehr“, so Kurz. Weiters solle die Zusammenarbeit im Migrationsbereich verstärkt werden. „Die Zahlen steigen wieder und wir müssen unsere Partner an der Frontlinie noch mehr unterstützen.“ Zugleich stellte sich der Kanzler hinter den Investitionsplan für den Westbalkan.