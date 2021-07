Filmfestspiele von Cannes werden eröffnet

Am Dienstagabend werden in Cannes die 74. Filmfestspiele eröffnet. Den üblichen Starrummel an der Côte d‘Azur gibt es damit zu unüblicher Zeit, findet das Festival sonst doch im Mai statt. Angesichts von Corona musste man jedoch den Termin auf Sommer verschieben. Und so marschieren am Abend Filmemacher Leos Carax und seine Stars Marion Cotillard und Adam Driver in der Julisonne über den Roten Teppich, eröffnet doch das gemeinsame Musical „Annette“ das Filmtreiben.