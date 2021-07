Amnesty-Kritik an Nehammer nach Pushback-Urteil

Das gestrige Urteil des steirischen Landesverwaltungsgerichts, laut dem die Zurückweisung eines geflüchteten Marokkaners nach Slowenien ohne eingehende Prüfung der Asylgründe illegal war, sorgt weiter für Diskussionen. Das Innenministerium wollte sich zum Fall nicht äußern und verwies auf die Landespolizeidirektion Steiermark. Amnesty International kritisierte das heftig. Hier zu schweigen, sei „schändlich“, so Generalsekretär Heinz Patzelt am Dienstag im Ö1-Mittagsjournal.

Laut Amnesty zeigt das Urteil, dass es für eine solche Vorgehensweise eine gewisse „Einstellung, ein Mindset“ in der Polizei gibt. Es sei ein „menschenrechtlich wirklich schwerer Skandal“, wenn ein so grundlegendes Menschenrecht, wie einen Asylantrag zu stellen, in solcher Art und Weise verletzt werde - „erniedrigend, demütigend, mit widerlichen Begleitumständen (...) - im Glauben, es geht einfach“, so Patzelt zu Ö1.