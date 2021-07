Elefanten-Herde soll von Großbritannien nach Kenia fliegen

Von einem Tierpark im Süden Englands in die weite Natur Kenias: Per Flugzeug soll eine Elefanten-Herde in ihre neue Heimat gebracht werden. Bei dem Vorhaben handle es sich um eine „Weltpremiere“, verkündete am Dienstag die Tierschutzorganisation Aspinall, bei der die Ehefrau des britischen Premierministers Boris Johnson, Carrie Johnson, Kommunikationschefin ist. Der Lufttransport ist den Angaben zufolge für kommendes Jahr geplant.