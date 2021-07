U-Ausschuss wird zum Corona-Cluster

Der parlamentarische Ibiza-U-Ausschuss hat sich zu einem Corona-Cluster entwickelt. Wie die NEOS Dienstagnachmittag mitteilten, ist auch ihre Fraktionsführerin Stephanie Krisper positiv auf Corona getestet worden. Damit gibt es bereits fünf Corona-Fälle. Der erste bekannte Fall war FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker, er hatte am letzten Ausschuss-Tag, vergangenen Donnerstag, in der Früh einen Gurgeltest gemacht, das positive Ergebnis aber erst am Freitag bekommen.