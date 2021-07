Cavendish fehlt nur noch ein Sieg auf Tour-Rekordler Merckx

Dem Briten Mark Cavendish fehlt nur noch ein Erfolg auf den Etappensieg-Rekord von Eddy Merckx bei der Tour de France. Der Ex-Weltmeister sprintete am Dienstag in Valence zu seinem heuer bereits dritten Coup bei der Frankreich-Rundfahrt. Der 36-Jährige aus dem Deceuninck-Team setzte sich vor den Belgiern Wout van Aert (Jumbo) und Jasper Philipsen (Alpecin) durch und feierte seinen 33. Tour-Tagessieg.

Cavendish war erst in letzter Minute in das Tour-Aufgebot seines neuen Teams gerutscht. Drei Jahre nach seiner letzten Teilnahme erweist sich der in den vergangenen Saisonen von Problemen geplagte Weltmeister von 2011 nun aber unerwartet als schnellster Mann im Feld. Einige seiner Sprintkonkurrenten sind in den vergangenen Tagen in den Bergen aufgrund von Zeitlimit-Überschreitungen ausgeschieden, auch deshalb könnte Cavendish in den nächsten elf Tagen den Merckx-Rekord noch brechen.