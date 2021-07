Mutmaßliches Taliban-Mitglied steht in Wels vor Gericht

Im Landesgericht Wels startet heute, Mittwoch, der Prozess gegen einen 31-Jährigen, der in sozialen Medien die Taliban verherrlicht und zum Mord an einer Ärztin in den USA aufgerufen haben soll. Dem Afghanen, der Ende September 2020 von der Cobra verhaftet worden war, werden die Verbrechen der terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation, versuchte Bestimmung zum Mord, gefährliche Drohung, Verhetzung und Aufforderung zu terroristischen Straftaten vorgeworfen.