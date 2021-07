Phoenix Suns gewinnen in NBA-Finals gegen Milwaukee Bucks

Die Phoenix Suns sind mit einem Heimsieg in die Finals der NBA gestartet. Das Basketball-Team um Anführer Chris Paul gewann am Dienstagabend (Ortszeit) 118:105 gegen die Milwaukee Bucks, bei denen Giannis Antetokounmpo nach zuletzt zwei Spielen Pause wegen einer Verletzung am Knie mitwirken konnte. Nach einer lange ausgeglichenen Partie zogen die Suns im dritten Viertel auf bis zu 20 Punkte davon.

Spiel zwei ist in der Nacht zu Freitag (3.00 Uhr MESZ/DAZN) erneut in Phoenix. Die Suns haben den Titel in der NBA noch nie gewonnen, die Bucks ein Mal vor genau 50 Jahren. Für beide Organisationen ist es die jeweils dritte Teilnahme an den Finals.