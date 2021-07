Verletzte Dohle in Oberösterreich aus Kamin gesaugt

Beim Versuch, Tauben zu verscheuchen, hat ein 77-Jähriger am Dienstag im Bezirk Ried mit einem Luftgewehr eine Dohle angeschossen. Das dadurch fluguntüchtige Tier stürzte in weiterer Folge in einen Kamin, aus dem es mit einem Nass-/Trockensauger geborgen wurde, berichtete die Polizei am Mittwoch.