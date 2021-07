Argentinien besiegt Kolumbien - Copa-Finale gegen Brasilien

Argentinien hat das Traumfinale gegen Brasilien im Maracana-Stadion perfekt gemacht und gegen Kolumbien im Halbfinale der Copa America gewonnen. Die argentinische Nationalmannschaft um Lionel Messi siegte im „Estadio Mane Garrincha“ in Brasilia am Dienstagabend (Ortszeit) im Elfmeterschießen mit 3:2. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:0) geheißen.

Lautaro Martinez von Inter Mailand brachte Argentinien in der siebenten Minute in Führung. Die bereits fünfte Vorlage im Turnierverlauf (bei 4 Toren) lieferte wieder einmal Alleskönner Messi. Er verlor zwar im Strafraum etwas die Kontrolle über den Ball, aber setzte sich gegen Yerry Mina durch, drehte sich und legte zurück auf Martinez, der mit einem Flachschuss traf.

Für Kolumbien, das die Südamerika-Meisterschaft ohne seinen Star James Rodriguez bestritt, glich Luis Diaz (FC Porto) zum 1:1 aus (61.). Im Elfmeterschießen avancierte Torhüter Emiliano Martinez von Aston Villa zum Matchwinner Argentiniens, als er drei Elfmeter hielt. „Wir haben vom ersten Tag an gesagt, dass wir ins Finale wollen, und was gibt es Besseres als gegen Brasilien in ihrem Zuhause zu spielen?“, freute sich der 28-Jährige.