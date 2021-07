Nach der Hitze kommen am Donnerstag auch Unwetter

Während über dem Westen Österreichs eine Kaltfront weilt, bringt im Osten des Landes die aktuelle Hitzewelle Spitzenwerte von bis zu 37 Grad am morgigen Donnerstag, hieß es am Mittwoch auf APA-Anfrage bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Allerdings werden gemeinsam mit dem heißesten Tag auch vom Westen her Gewitter erwartet, die alpennordseitig hohes Schadenspotenzial haben könnten. Hitzepol am Mittwochnachmittag war vorerst Villach mit 34,1 Grad.

Alle drei heißesten Orte Österreichs lagen laut ZAMG kurz vor 16.00 Uhr in Kärnten. Hinter Villach folgten Klagenfurt (Wetterstation HTL1) mit 33,7 und Feistritz ob Bleiburg mit 33,2 Grad. Jeweils 33,0 Grad wurden in Bad Radkersburg in der Steiermark und in Güssing im Burgenland registriert. An knapp 70 Messstationen im ganzen Land wurde die 30-Grad-Marke geknackt. An der aktuell kältesten Wetterstation am Brunnenkogel in Tirol wurden auf 3.437 Metern Seehöhe immerhin noch 4,8 Grad gemessen.