Corona-Pandemie hat Anfälligkeit für Menschenhandel erhöht

Aufgrund von Lockdowns und Einschränkungen bei den Dienstleistungen zur Bekämpfung des Menschenhandels hatten die Opfer noch weniger Chancen, ihren Menschenhändlern zu entkommen. Durch die Schließung der Grenzen waren viele gerettete Opfer des Menschenhandels gezwungen, monatelang in Unterkünften in den Ländern zu bleiben, in denen sie ausgebeutet worden waren, anstatt nach Hause zurückzukehren.

Die Covid-19-Pandemie habe zwar zu Stillstand in vielen Teilen der Welt geführt, den Menschenhandel aber nicht gebremst, hieß es in einer Aussendung der UNODC. „Verbrechen floriert in Krisenzeiten, und die Menschenhändler haben sich schnell an die ‚neue Normalität‘ angepasst. Sie haben auf die Schließung von Bars, Clubs und Massagesalons reagiert, in denen Ausbeutung stattfinden kann, indem sie ihr illegales Geschäft einfach in private Immobilien oder ins Internet verlegt haben“, sagte Chatzis.