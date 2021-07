Nacht-S-Bahn und Nachtbusse fahren am Samstag wieder

Der VOR und seine Partner nehmen ab Samstag wieder den Betrieb mit Nacht-S-Bahnen und Nachtbussen in und um Wien auf. Anlässlich des Comebacks wurde in einer Aussendung am Donnerstag auf die aktuellen Covid-Vorschriften hingewiesen, die zu beachten seien. Dazu zählt Mund-Nasen-Schutz und wenn möglich Abstand zu halten.