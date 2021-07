Viel Applaus für „Die Große Freiheit“ in Cannes

Langer, herzlicher Applaus stand am Donnerstagmittag am Ende der Premiere des Films „Die Große Freiheit“ des österreichischen Regisseurs Sebastian Meise bei den Filmfestspielen in Cannes. Die österreichisch-deutsche Produktion tritt in der renommierten Reihe „Un Certain Regard“ an, behandelt die Verfolgung von Homosexuellen in Nachkriegsdeutschland und zeigt eine berührende Geschichte von der Suche nach Liebe und Zuneigung hinter Gefängnismauern.