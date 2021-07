Südafrikas Ex-Präsident Zuma trat Gefängnisstrafe an

Trotz tagelanger Proteste seiner Anhänger hat Südafrikas Ex-Präsident Jacob Zuma eine 15 Monate lange Haftstrafe wegen Missachtung der Justiz angetreten. Es ist das erste Mal überhaupt, dass ein ehemaliger Präsident des Landes inhaftiert wurde. Der 79-Jährige hatte sich kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht gestellt und am Donnerstag seine erste Nacht in der EstCourt-Strafanstalt in KwaZulu-Natal verbracht, einer Provinz an der Ostküste des Landes.