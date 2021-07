Damen-Finale in Wimbledon heißt Barty - Pliskova

Das Damen-Finale der mit 35,02 Millionen Pfund dotierten All England Tennis-Championships in Wimbledon heißt Ashleigh Barty gegen Karolina Pliskova. Die topgesetzte Australierin besiegte am Donnerstag die ehemalige Wimbledonsiegerin Angelique Kerber aus Deutschland nach 1:26 Stunden mit 6:3,7:6(3). Im Endspiel am Samstag (15.00 Uhr/live Sky) trifft Barty nun auf Pliskova (CZE-8), die die als Nummer zwei gesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus mit 5:7,6:4,6:4 niederrang.