Kanzler Kurz tourt durch Österreich

Bundeskanzler Sebastian Kurz startet heute unter dem Motto #mitneuerkraft seine Sommertour durch ganz Österreich. Zum Auftakt stehen Betriebsbesuche sowie Treffen mit Funktionären in Niederösterreich an. Bereits am Samstag geht es für den ÖVP-Chef mit Terminen in der Steiermark weiter. Kurz will bei der Tour mit den Menschen in Österreich persönlich zusammenzukommen, „ihnen zuzuhören und aus dem gemeinsamen Miteinander neue Kraft tanken“, wie er im Vorfeld zur APA sagte.

Nach der Steiermark geht es am 20. Juli in Vorarlberg weiter, am 22. Juli besucht Kurz Salzburg. Am 28. Juli steht das Burgenland am Programm und am 29. Juli Oberösterreich, wo im September eine Landtagswahl ansteht. Kärnten ist am 30. Juli dran. Am 23. August geht es noch einmal in die Steiermark und am 24. August nach Tirol.