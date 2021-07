Oberösterreicher von eigener Giftschlange getötet

Ein 24-Jähriger ist von seiner eigenen Giftschlange am Mittwoch in seiner Wohnung in Enns im Bezirk Linz-Land getötet worden. Das Reptil biss ihn beim Füttern. Das berichtete die „Kronen Zeitung“ (Freitagausgabe). Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte den Todesfall auf APA-Anfrage. Bei der Schlange handelt es sich um eine Hornviper.

Der 24-jährige erfahrene Reptilienfreund nahm sie laut Bericht in seiner Wohnung in einem Mehrparteienhaus aus dem Terrarium heraus und legte sie in einen Plastikbehälter. Als er sich kurz wegdrehte, soll die Viper zugeschnappt und ihn in den Handrücken gebissen haben. Seine Lebensgefährtin und ein Besucher, die sich zu diesem Zeitpunkt in einem Nebenzimmer aufhielten, alarmierten den Notarzt und sperrten die Schlange wieder ins Terrarium.