RH moniert von Bildungsressort Lösung für Ferienbetreuung

Der Rechnungshof (RH) hat beim Bildungsministerium in einer am Freitag veröffentlichten Follow-Up-Überprüfung erneut eine Lösung für die Ferienbetreuung von Schülern eingefordert. Zwar habe das Ministerium mit dem Bildungsinvestitionsgesetz außerschulische Ferienbetreuung gefördert. Die Ferienbetreuung an den Schulen selbst hänge aber immer noch von der Bereitschaft der Erhalter der Pflichtschulen (etwa Gemeinden) ab und an den AHS-Unterstufen ist sie weiter nicht vorgesehen.

Schon in seinem ersten, 2018 veröffentlichten Bericht zur Tagesbetreuung von Schülern hatte der RH die Ferienbetreuung als „essenzielles Problemfeld der schulischen Tagesbetreuung“ bezeichnet. Nun erneuert er seine Empfehlung, bei der Weiterentwicklung der Tagesbetreuung auch für Angebote in den Ferien zu sorgen. Dabei soll auch der Einsatz von Freizeitpädagoginnen und -pädagogen in der Ferienbetreuung an den AHS-Unterstufen mitbedacht werden. Dieser kommt laut Bericht zwar in der Arbeitsplatzbeschreibung vor, es fehlt aber die rechtliche Grundlage dafür.