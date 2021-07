Suns führen im NBA-Finale gegen Bucks 2:0

Die Phoenix Suns haben auch das zweite Final-Duell mit den Milwaukee Bucks gewonnen und vor den beiden anstehenden Auswärtsspielen gute Chancen auf ihre erste NBA-Meisterschaft. Das Team um Anführer Chris Paul gewann am Donnerstagabend (Ortszeit) zu Hause 118:108 und reist mit einer 2:0-Führung im Rücken nach Wisconsin. Zum Titel braucht ein Team vier Siege.

„Wir haben jetzt zwei Tage, um unsere Körper in Form zu bringen und dann geht‘s weiter in Milwaukee“, sagte Devin Booker, der mit 31 Punkten bester Werfer der Suns war. Spiel drei ist in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr/MESZ).