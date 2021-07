Murtalbahn in Salzburg entgleist - Leichtverletzte

Über den Unfallhergang selbst lagen vorerst keine Informationen vor. Der Zug befand sich auf dem Weg von der Steiermark nach Tamsweg. Am letzten Schultag waren zahlreiche Schülerinnen und Schüler am Weg zur Zeugnisverteilung. Wie Schilcher zur APA sagte, soll ein Unwetter die Gleisanlage verlegt oder ein Hindernis auf die Schienen gespült haben. So könnte eine Baumwurzel den Zug zum Entgleisen gebracht haben.

Die Murtalbahn ist zuletzt auch in der politischen Diskussion in den Fokus gerückt: Laut „Kleine Zeitung“ hatten Äußerungen des steirischen LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) bei einem Besuch im Juni im obersteirischen Bezirk Murau - der an den Lungau grenzt - für Aufregung in der Region gesorgt. Der LH hatte die Überlegung in den Raum gestellt, dass die Murtalbahn auch als Busverkehr geführt werden könnte. Dazu solle es auch Gespräche mit LHStv. und Verkehrsreferent Anton Lang (SPÖ) geben. Die Trasse der Murtalbahn war in den vergangen Jahren bei Unwettern schwer in Mitleidenschaft gezogen worden, eine Zeit lang war der Zugbetrieb eingestellt und von Ersatzbussen übernommen worden.