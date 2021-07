Taliban: Kontrollieren 85 Prozent von Afghanistan

Die radikal-islamischen Taliban kontrollieren eigenen Angaben zufolge inzwischen 85 Prozent von Afghanistan. Dies erklärte ein Taliban-Abgesandter am Freitag in Moskau. Die Taliban rücken seit Wochen vor. Vorausgegangen war der Beginn des Abzuges ausländischer Truppen. US-Präsident Joe Biden verteidigte die Entscheidung, die US-Soldaten bis Ende August vollständig zurückzuholen.

Die Afghanen müssten selbst entscheiden, wie ihre Zukunft und ihr Land gestaltet werden sollte, sagte er am Donnerstagabend in Washington. Er werde keine weitere Generation von Amerikanern in den Krieg nach Afghanistan schicken. Die deutsche Bundeswehr, die in Kunduz im Norden stationiert war, hatte am 30. Juni ihren Einsatz beendet und die letzten Soldaten abgezogen.